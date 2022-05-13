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Джен Псаки покинет пост ради журналистики

Пресс-секретарь Белого дома Псаки покинет свой пост ради журналистской карьеры
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь Белого дома Псаки завершает работу на своей должности в пятницу, 13 мая. Об этом пишет РИА Новости.

По неподтвержденной информации, Псаки покинет пост ради журналистской карьеры. Новым представителем Белого дома будет ее нынешний заместитель — Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер станет первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. «Она станет сильным голосом, который будет говорить от моего имени и от имени этой администрации», — подчеркнул Байден.

Ранее Псаки пошутила о своих планах после ухода из Белого дома. Она заявила, что решила спать и смотреть сериалы, но ничего конкретного пока не предполагает.

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Марина Совина
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