Джен Псаки покинет пост ради журналистики

Пресс-секретарь Белого дома Псаки покинет свой пост ради журналистской карьеры

Пресс-секретарь Белого дома Псаки завершает работу на своей должности в пятницу, 13 мая. Об этом пишет РИА Новости.

По неподтвержденной информации, Псаки покинет пост ради журналистской карьеры. Новым представителем Белого дома будет ее нынешний заместитель — Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер станет первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. «Она станет сильным голосом, который будет говорить от моего имени и от имени этой администрации», — подчеркнул Байден.

Ранее Псаки пошутила о своих планах после ухода из Белого дома. Она заявила, что решила спать и смотреть сериалы, но ничего конкретного пока не предполагает.