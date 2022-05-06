Псаки пошутила о своих планах после ухода из Белого дома

Псаки решила спать и смотреть сериалы после ухода с должности пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пошутила о своих планах после ухода со своей должности. Она отметила, что решила спать и смотреть сериалы, но ничего конкретного пока не предполагает, передает РИА Новости.

«Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям», — сказала на брифинге официальный представитель американской администрации. Таким образом она не подтвердила и не опровергла информацию СМИ о возможном уходе на телевидение.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Джен Псаки покинет свою должность 13 мая, проработав на своем посту полтора года. Новым представителем Белого дома назначена ее заместитель, Карин Жан-Пьер. Она станет первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.

1 апреля американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что уже этой весной пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть свой пост и устроиться на телеканал MSNBC. Отмечалось, что если она действительно решит уйти в журналистику, скорее всего, ее должность займет директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Она впервые выступила на брифинге на этой неделе, после того как Псаки получила положительный тест на COVID-19.

