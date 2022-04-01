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Стало известно о желании Псаки покинуть Белый дом и уйти в журналистику

Axios сообщил о планах Джен Псаки уйти с должности пресс-секретаря Белого дома на ТВ
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Patrick Semansky / AP

Уже этой весной пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть свой пост и устроиться на телеканал MSNBC. Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.

Эту информацию также подтверждают источники издания Axios. По их словам, Псаки предлагают участвовать в ряде телепрограмм, в том числе в прямом эфире (каких конкретно — не уточняется).

Если она действительно решит уйти в журналистику, скорее всего, ее должность займет директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Она впервые выступила на брифинге на этой неделе после того, как Псаки получила положительный тест на COVID-19. 40-летняя Бедингфилд работает с нынешним президентом страны Джо Байденом с 2015 года.

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Виктория Кондратьева
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