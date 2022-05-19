Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Подмосковье резко подорожал один тип жилья

«ИНКОМ-Недвижимость»: загородные дома в Подмосковье подорожали на треть

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Подмосковье резко поднялись цены на один тип недвижимости — за год загородные дома подорожали на треть. Об этом сообщили эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», данные из доклада приводит «Российская газета».

В апреле 2022 года средняя стоимость коттеджа или участка в Подмосковье составила 32 миллиона рублей — на 32 процента больше, чем в 2021 году. Цены на таунхаусы и дуплексы выросли на 36 процентов, до 22 миллионов рублей. Менее всего подорожали участки без подряда — на четыре процента, до 3,8 миллиона рублей.

Летом ожидается рост спроса на загородное жилье. При этом эксперты считают, что цены останутся на прежнем уровне при условии, что стройматериалы не подорожают. Согласно прогнозам, россияне станут чаще покупать участки без подряда стоимостью до пяти миллионов рублей и объекты, подходящие под условия льготной ипотеки.

Ранее гражданам назвали места, где можно наиболее выгодно купить загородную недвижимость. Список возглавил Ирбейский район Красноярского края — минимальная средняя стоимость объекта там составляет 210 тысяч рублей. В лидерах также оказались Гагинский район Нижегородской области и Березовский район Пермского края.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на призыв ООН открыть доступ к портам Украины
В России предложили отменить налог с продажи одного вида жилья
Замкомандиру нацбатальона «Айдар» изберут меру пресечения в ростовском суде
Россияне пожаловались на невозможность вывезти из страны один продукт
Цыпкин назвал русского человека представителем другого мира
Российский стилист перечислил вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов
Российский генерал объяснил невозможность «жесткой зачистки» границы от ВСУ
Wikimedia Foundation обязали открыть филиал в России
Россиянам предложат новые бюджетные перелеты по стране
Командир спецотряда «Ахмат» рассказал о войске Иисуса и битве против сатанистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.