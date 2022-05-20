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Россияне массово отказались от отдыха на Черном море из-за нехватки поездов

Из-за закрытия аэропортов продажи туров в Анапу упали на 25 процентов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Отельеры Анапы пожаловались на массовые отмены бронирований из-за закрытия аэропортов на Юге России и нехватки поездов. Об этом пишет TourDom.

По словам собеседников портала, на июнь заполнено около 80 процентов номерного фонда. «Но для лета нужна полная загрузка. К сожалению, параллельно с бронированиями идут и отказы», — рассказала директор одного из санаториев.

Представители туроператора «Дельфин» отмечают, что по сравнению с 2021 годом продажи путевок на черноморский курорт упали на 25 процентов.

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Как рассказали специалисты, многие путешественники не готовы добираться до Анапы несколько суток, так как располагают ограниченным количеством дней на отпуск. Кроме того, эксперты обратили внимание на острый дефицит поездов.

«Туристы расхватывают нижние полки в купе и плацкарте чуть ли не в первый день открытия продаж, за 90 дней до поездки», — заявили отельеры.

По данным TourDom, сейчас сложно купить билеты даже на конец лета — например, на 5 августа практически не осталось свободных нижних полок, в наличии есть только боковые в плацкарте за 3,8 тысячи рублей.

Рейсы в аэропорты ряда регионов Юга и Центральной России приостановлены с 24 февраля на фоне проведения военных действий на Украине. Временный запрет, на данный момент продленный до 25 мая, действует на полеты в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Мария Гейн
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