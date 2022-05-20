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Билли Айлиш взволновала фанатов снимком в бюстгальтере

Певица Билли Айлиш показала фото в телесном бюстгальтере и полупрозрачном топе

Фото: @billieeilish

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш взволновала фанатов снимком в откровенном образе. Соответствующим кадром она поделилась на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 20-летняя знаменитость опубликовала серию фото, сделанных во времена, когда она была блондинкой. Однако внимание поклонников привлек кадр, на котором певица предстала в бюстгальтере телесного цвета. При этом сверху него был надет полупрозрачный короткий топ.

Фанаты оценили внешний вид Айлиш и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Ты невероятная красотка», «Слишком горяча в этом образе», «Настоящий ангел», «У меня перехватило дыхание при взгляде на твое декольте», «Ты совершенна», «Билли королева», «Почаще показывай свое тело. Тебе нечего стесняться», — высказывались юзеры.

Раннее в мае Билли Айлиш появилась на красной ковровой дорожке Met Gala 2022 в корсетном платье Gucci с турнюром и кружевными рукавами. Главным акцентом в образе послужила крупная аппликация в виде цветка на груди знаменитости.

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Мария Винар
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