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Врачи назвали пять опасных компонентов в составе бытовой химии и привычных вещей

ETNT: свинец в краске и бензол в аэрозоле могут вызывать головные боли и тошноту

Фото: Pixabay

Известные врачи назвали пять опасных компонентов в составе бытовой химии и привычных вещей. По их словам, ядовитый свинец в краске и бензол в аэрозоле могут вызывать головные боли, тошноту и прочие негативные последствия для организма, пишет издание ETNT.

По мнению врачей, даже в доме можно найти опасные токсины и химические вещества, которые могут не только входить в состав бытовой химии, но и находиться в продуктах или других обычных предметах. Например, одним из опасных компонентов являются флататы. Они содержатся в медицинских изделиях, игрушках, упаковках, пластиковых картах, ковровых и настенных покрытиях, натяжных потолках, чистящих средствах. Эти вещества могут спровоцировать проблемы с репродуктивной функцией. «Если вы используете чистящее средство с ароматом, то, скорее всего, в нем присутствуют фталаты, даже если они и не указаны в составе», — уточнила Хизер Патисол, эксперт по неврологии и токсикологии из Университета штата Северная Каролина.

Следующим опасным для здоровья компонентом, по мнению экспертов, является BPA, или бисфенол А. Это вещество можно найти буквально во всем: от кулера для воды до контейнера для еды или тары для газированных напитков. Ряд экспериментов на мышах, утверждают авторы статьи, показали, что бисфенол А может вызвать предраковые состояния.

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Свинец, содержащийся в некоторых красках, ежегодно вредит здоровью миллионов людей, в том числе и детей, утверждают врачи. Они перечислили типичные симптомы интоксикации свинцом: резкие скачки кровяного давления, головные боли, головокружение, снижение двигательных навыков, усталость и потеря памяти.

Напомнили авторы статьи и об опасности пестицидов. «Пестициды могут разрушить эндокринную систему», — уточняет соавтор исследования Карло Лейферт, доктор медицинских наук. Чтобы избежать их воздействия, стоит придерживаться средиземноморской диеты и выбирать органические продукты питания.

Врачи призвали отказаться и от освежителей воздуха. Аэрозоли могут выделять опасные химические вещества, такие как формальдегид, ацетальдегид, бензол, толуол, этилбензол и ксилолы. Эти компоненты могут раздражать глаза, нос и горло, а также вызывать головные боли и тошноту.

Авторы статьи призвали внимательно проверять состав пищевых продуктов, строительных материалов, детских игрушек и бытовой химии. При выборе товаров для дома они призвали руководствоваться, в первую очередь, безопасностью, а не исходить из соображений экономии.

Ранее агроном Михаил Воробьев назвал россиянам потенциально опасные для детей растения, которые можно встретить на даче.

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Юлия Кальницкая
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