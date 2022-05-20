Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Швеции ответили Турции на слова о поддержке террористов

Глава МИД Швеции Линде напомнила Турции о включении курдов в список террористов

Фото: Christian Mang / Reuters

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде напомнила, что скандинавская страна еще в 1984 году включила Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических организаций. Свои слова она высказала в Twitter.

«В связи с широким распространением дезинформации о Швеции и РПК мы хотели бы напомнить, что правительство Улофа Пальме первым после Турции включило РПК в список террористических организаций», — отметила Линде. Она также указала, что Евросоюз «последовал этому примеру» в 2002 году, и что такая позиция остается неизменной.

Таким образом глава МИД Швеции ответила на обвинения со стороны администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в снабжении террористов оружием и поддержке в том числе РПК.

Ранее власти Турции выдвинули условия одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Среди них указаны экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, и прекращение ее поддержки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Китай резко увеличил импорт из России
С середины следующей недели в Москву вернется майская погода
Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера
Предсказана реакция россиян на новые названия вернувшихся брендов
В США предупредили Украину о принятии «болезненных» территориальных решений
Глава МОК назвал причину рекомендации отстранить россиян
Пригожин поддержал солиста «ДДТ» после скандала на концерте рок-группы
Минфин расплатился по еврооблигациям
Путин заявил о развязанной против России масштабной кибервойне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.