В Швеции ответили Турции на слова о поддержке террористов

Глава МИД Швеции Линде напомнила Турции о включении курдов в список террористов

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде напомнила, что скандинавская страна еще в 1984 году включила Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических организаций. Свои слова она высказала в Twitter.

«В связи с широким распространением дезинформации о Швеции и РПК мы хотели бы напомнить, что правительство Улофа Пальме первым после Турции включило РПК в список террористических организаций», — отметила Линде. Она также указала, что Евросоюз «последовал этому примеру» в 2002 году, и что такая позиция остается неизменной.

Таким образом глава МИД Швеции ответила на обвинения со стороны администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в снабжении террористов оружием и поддержке в том числе РПК.

Ранее власти Турции выдвинули условия одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Среди них указаны экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, и прекращение ее поддержки.