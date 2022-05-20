Спасаемый от банкротства банк присоединят к Промсвязьбанку

Находящийся на санации Московский индустриальный банк присоединят к Промсвязьбанку

Спасаемый от банкротства через процедуру санации (финансового оздоровления — прим. «Ленты.ру») Московский индустриальный банк (МИнБ) будет передан правительству с дальнейшим присоединением к Промсвязьбанку, говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Ожидается, что ЦБ докапитализирует МИнБ на 34,9 миллиарда рублей, чтобы довести справедливую стоимость активов до уровня обязательств банка. Затем регулятор передаст 100 процентов акций кредитной организации Агентству по страхованию вкладов (АСВ) за один рубль для дальнейшей передачи бумаг на баланс правительства.

В случае одобрения правительством МИнБ не позднее мая следующего года будет объединен с Промсвязьбанком. Подчеркивается, что все это время банк будет работать в обычном режиме и исполнять обязательства перед клиентами и кредиторами.

Санация МИнБ началась в 2019 году по новой схеме с привлечением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В декабре прошлого года он вышел из капитала банка в рамках подготовки к его передаче на баланс правительства.