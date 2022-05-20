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На Дальнем Востоке в коробках из-под соли для ванн обнаружили наркотики

На Дальнем Востоке полицейские изъяли из оборота более 40 килограммов наркотиков

Кадр: МВД РФ

На Дальнем Востоке транспортные полицейские пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники получали товар, спрятанный в коробки из-под соли для ванн. Затем они делили наркотики на мелкие партии и продавали через интернет-магазин. Распространялось запрещенное вещество через тайники-закладки.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подозреваемых в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях. Из оборота изъято более 40 килограммов наркотиков.

Возбуждено 11 уголовных дел по части 3 статьи 30 и частями 4, и 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере»).

Суд избрал всем фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Мария Рубникович
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