На Дальнем Востоке в коробках из-под соли для ванн обнаружили наркотики

На Дальнем Востоке полицейские изъяли из оборота более 40 килограммов наркотиков

На Дальнем Востоке транспортные полицейские пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники получали товар, спрятанный в коробки из-под соли для ванн. Затем они делили наркотики на мелкие партии и продавали через интернет-магазин. Распространялось запрещенное вещество через тайники-закладки.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подозреваемых в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях. Из оборота изъято более 40 килограммов наркотиков.

Возбуждено 11 уголовных дел по части 3 статьи 30 и частями 4, и 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере»).

Суд избрал всем фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу.