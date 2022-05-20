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ЦБ ограничил возможность торговать на бирже за чужой счет

ЦБ ввел ограничения на торговлю с «плечом»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Центробанк временно ограничил возможность торговать на бирже за чужой счет с использованием маржинальных кредитов от брокера (торговать с «плечом»), говорится в сообщении на сайте регулятора.

Конкретные параметры новых ограничений не указываются. «Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами», — говорится в сообщении.

Ожидается, что мера будет временной и продлится с 1 июня до 31 декабря. В качестве обоснования ЦБ назвал защиту клиентов от финансовых потерь.

Ранее 20 мая регулятор разрешил совершать короткие продажи любых финансовых инструментов, а также торговать иностранной валютой с использованием маржинальных кредитов. Короткие продажи были запрещены с конца февраля. Спустя месяц запрет был снят с бумаг российских эмитентов.

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Платон Щукин
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