Российские IT-компании выступили за квоты на сотрудников с РАС

Люди с расстройствами аутистического спектра смогут получить работу в IT-компаниях

NtechLab, «МВС Груп» и МТС AI договорились взять на работу сотрудников с расстройствами аутистического спектра и рассмотреть введение квоты до двух процентов на таких сотрудников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что в ближайшее время будет создана рабочая группа по продвижению инклюзии в трудоустройстве и образовании в сфере информационных технологий. Она должна будет разработать план действий, которые будут способствовать развитию этого направления в России.

«Умный город — это безопасная и комфортная среда для всех, включая людей с особенностями, детей, матерей с колясками и других. Как разработчик программного обеспечения в сфере видеоаналитики для умных городов мы понимаем, что создавать доступные цифровые продукты и доступную цифровую среду намного эффективнее, когда в компании работают люди, для которых эти продукты и среда создаются. Мы рады, что наши коллеги из других компаний согласны с этим подходом», — подчеркнул генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

«Интерес принять участие в рабочей группе выразили более 10 компаний. В течение месяца приглашение будет направлено в другие крупные IT-компании. Мы рассчитываем, что до конца 2022 года в рабочей группе будут принимать участие не менее 20-30 потенциальных работодателей», — подчеркнула HR-директор NtechLab Анна Амосова.

Двое сотрудников с аутизмом выходят на работу в NtechLab в мае в отдел разметки данных. «МВС Груп» с 2020 года реализует и развивает проект по инклюзивному найму людей с аутизмом. В компании работают 20 таких сотрудников. Они заняты в предобработке информации с камер фотовидеофиксации и обучении нейросетей. Компания также создала пособие по трудоустройству людей с аутизмом.

«Возможностей для трудоустройства и профессионального развития людей с расстройствами аутистического спектра, к сожалению, не так много. Именно в решении этой проблемы у IT-компаний может возникнуть синергия. Мы рады, что у нас появились единомышленники. Будущее за новыми технологиями, и сегодня мы предлагаем взять в это будущее людей с особенностями, создать для них рабочие места. Мы в “МВС Груп” на своем опыте убедились, что сотрудники с аутизмом могут, а главное хотят работать и развивать свои компетенции. Они очень ответственно подходят к выполнению задач и быстро становятся неотъемлемой частью команды», — отметил первый заместитель генерального директора, операционный директор «МВС Груп» Михаил Родионов.

Среди вопросов для обсуждения в рамках рабочей группы предлагаются создание альянса технологических компаний, которые будут продвигать инклюзию, создание курсов по профессиональной ориентации для людей с аутизмом, организация ресурсных классов в школах с углубленным изучением информационных технологий.

