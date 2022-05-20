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Россиянина осудят за убийство плюнувшего на пол в его доме знакомого

В Приморье 33-летнего мужчину осудят за убийство приятеля, плюнувшего на пол в его доме

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Приморском крае 33-летнего местного жителя осудят за убийство человека и незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 27 сентября прошлого года обвиняемый распивал спиртное вместе со знакомым у себя дома. Во время застолья потерпевший начал демонстративно раскидывать мусор и плевать на пол, такое поведение оскорбило обвиняемого и он решил отомстить гостю. Не показывая своего недовольства, он предложил приятелю прокатиться на автомобиле.

Когда они приехали в безлюдное место на берегу реки Большая Уссурка в городе Дальнереченск и вышли из машины, мужчина достал заранее приготовленный обрез и два раза выстрелил из него в потерпевшего. От полученных ранений тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый сбросил его тело в реку и скрылся.

Тело жертвы было обнаружено спустя почти две недели после трагедии. Благодаря совместной работе сотрудников СКР и МВД удалось установить личность предполагаемого преступника. Он признался в содеянном и отдал правоохранителям орудие убийства.

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Елизавета Новикова
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