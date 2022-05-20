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Названы самые богатые британские музыканты

Пол Маккартни возглавил список самых богатых британских музыкантов
Пол Маккартни

Пол Маккартни. Фото: ImageSpace / Globallookpress.com

Издание The Sunday Times назвало самых богатых британских музыкантов.

Список возглавил исполнитель Пол Маккартни, чье состояние оценивается в 865 миллионов фунтов стерлингов (66,3 миллиарда рублей). При этом 45 миллионов из них он заработал за последние три года.

Второе место занял лидер группы U2 Боно с состоянием 625 миллионов фунтов стерлингов (47,9 миллиарда рублей), а замкнул тройку композитор Эндрю Ллойд Уэббер с состоянием 495 миллионов фунтов стерлингов (37,9 миллиарда рублей). Отмечается, что в случае с Уэббером за последний год цифра уменьшилась на 30 миллионов — так случилось из-за влияния пандемии на театральную и концертную индустрию.

На четвертом и пятом местах расположились Элтон Джон (395 миллионов фунтов стерлингов или 30,3 миллиарда рублей) и Стинг (320 миллионов фунтов стерлингов или 24,5 миллиарда рублей). Уточняется, что больше всего увеличилось состояние Стинга — на 100 фунтов стерлингов. Ранее артист продал компании Universal свой музыкальный каталог, в который вошли и альбомы, записанные с группой The Police.

В десятку также вошли Кит Ричардс, Оливия и Дхани Харрисон, Ринго Стар и Эд Ширан.

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Марина Погосян
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