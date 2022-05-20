На заместителя главврача одного из российских медучреждений завели дело

В Саратове медработника заподозрили в крупном мошенничестве

В Саратове заместителя главного врача одного из учреждений здравоохранения заподозрили в незаконном получении более 950 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2013 году медработник приняла на работу мужчину, оформила ему банковскую карту для перечисления зарплаты. Деньги поступали на счет с ноября 2013-го по февраль 2021 года, при этом работа не выполнялась. Сам владелец карты о преступных намерениях злоумышленницы не знал.

В отношении заместителя главврача возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Суд наложил арест на недвижимое имущество подозреваемой.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.