Россиянин расчленил отца и вкрутил в части тела конструкции из металла

Житель Чебоксар расчленил отца и вкрутил в каждую из частей тела конструкции из металла

В Чебоксарах 33-летнего местного жителя осудили на 10 лет колонии строгого режима за убийство отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 8 ноября 2020 года подсудимый поссорился с отцом, который жил с ним в одной квартире; при этом между мужчинами уже долгое время были натянутые отношения. Во время конфликта фигурант взял самодельный колющий предмет, похожий на шило, и два раза ударил им отца в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело отца и для утяжеления вкрутил в каждую из частей тела металлические конструкции, после чего в течение трех дней вывез их к пруду возле деревне Кивсерт-Марги и утопил.

15 сентября прошлого года фрагменты тела случайно обнаружил рыбак. После проведения следственных действий и ряда судебных экспертиз правоохранителям удалось выяснить, кому принадлежат останки, и выйти на след преступника.

В ходе осмотра квартиры злоумышленника следователи нашли самодельные колющие предметы, похожие на те, которыми был убит отец, а также металлические шпильки, идентичные конструкциям из металла, обнаруженным в частях тела погибшего. После предъявления улик мужчина признался в содеянном и раскрыл детали убийства.