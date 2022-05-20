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Шойгу отреагировал на заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Шойгу о заявках Швеции и Финляндии в НАТО: в зоне ответственности ЗВО растет напряженность
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО) растет напряженность. Так министр обороны России Сергей Шойгу отреагировал на заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ России. «Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность», — подчеркнул Шойгу.

В настоящее время российские власти принимают меры активного противодействия, заключил министр обороны страны.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в альянс в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, уточнили финские и шведские дипломаты. Заявки передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послы двух стран.

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Сергей Истомин
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