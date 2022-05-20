Россиянам разрешили играть на бирже на понижение

ЦБ России отменит запрет на короткие продажи на бирже 1 июня 2022 года

Центробанк снял запрет на короткие продажи акций, валюты и других финансовых инструментов, разрешив россиянам играть на понижение их стоимости, сообщается в Telegram-канале сервиса «Тинькофф Инвестиции» со ссылкой на соответствующее распоряжение регулятора.

Изменения должны вступить в силу с 1 июня. Кроме того, клиентам российских брокеров будет разрешено торговать иностранной валютой с использованием маржинальных кредитов от брокера (торговать «с плечом»).

Короткими продажами на фондовом рынке называются сделки по продаже того или иного актива, которого нет в собственности трейдера. Последний рассчитывает на дальнейшее снижение стоимости актива с тем, чтобы выкупить его обратно и получить прибыль, выплатив при этом комиссию за кредит брокеру.

В конце февраля на фоне введенных в отношении России санкций и резкого падения фондового рынка ЦБ ввел запрет на короткие продажи. Позднее ограничения были частично смягчены. В частности, было разрешено продавать акции российских компаний, а также иностранных, ведущих деятельность в России.