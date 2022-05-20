Российский стилист перечислила самые модные наряды для выпускного

Стилист Федотова назвала мини-платья самым модным нарядом для выпускного

Российский модный эксперт Lamoda Полина Федотова перечислила самые модные мужские и женские наряды для выпускного вечера 2022 года. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру» в пятницу, 20 мая.

По словам Федотовой, в текущем сезоне стали особенно актуальными стили гранж, рок-н-ролл, а также предметы гардероба, которые были популярны в 1970-х и 2000-х годах. «При выборе образа на выпускной всегда прислушивайтесь к себе. Он должен подчеркивать вашу индивидуальность, а главное — нравиться вам самим», — добавила при этом стилист.

Для девушек

Любительницам смелых образов эксперт рекомендует присмотреться к мини-платьям и туфлям на платформе в сочетании с массивными цветными серьгами и сумкой-багетом. В то же время девушкам, предпочитающим неформальные наряды, она предложила надеть длинное платье, колготки в сетку и грубые ботинки в сочетании с чокером. При этом модным макияжем она назвала микс красной помады с графичными стрелками.

Фото: Lamoda

Кроме того, среди актуальной одежды Федотова выделила костюмы свободного кроя, а также твидовые комплекты. Последние специалистка советует носить с туфлями с квадратным мысом. Среди прочего, модно будет смотреться легкое платье с арт-принтом, дополненное креативным макияжем, например, геометрической обводкой век.

Для парней

Собеседница издания убеждает молодых людей оставаться верными своему вкусу. Так, например, приверженцев спортивного стиля она призвала надеть кроссовки и на выпускной, разбавив повседневный образ необычными акцентами. Например, такую обувь отлично дополнят брюки или джинсы с принтом, яркая футболка, кепка в тон вещей, а также стильное худи или свободный джемпер, отмечает стилистка.

Фото: Lamoda

Классические образы, в свою очередь, Федотова предлагает комбинировать со стилем преппи. Так, по ее словам, поверх официальной рубашки вместо жилета можно надеть поло. Помимо этого, добавить неформальности наряду помогут накинутый на плечи яркий джемпер, массивные часы и стильная оправа для очков, заключила она.

Ранее в мае российский стилист Влад Лисовец также назвал трендовые наряды на выпускной 2022 года. По словам специалиста, актуальными для данного праздничного вечера станут «нежные» платья длины мини или макси с глубоким вырезом из прозрачных или блестящих тканей. Кроме того, в моде будет крой 1970-х и 1980-х годов. «Длинные, приталенные платья с широкими, объемными рукавами. Такие легкие, струящиеся, однотонные или с романтичным принтом. Нежный наряд можно дополнить грубой, крупной бижутерией, она сделает образ более актуальным, чем в 1970-х годах», — заявил собеседник издания, при этом посоветовав выпускницам отдавать предпочтение немного небрежным прическам и яркому макияжу.