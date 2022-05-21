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Кадыров рассказал о штурме украинских укреплений в районе Камышевахи

Кадыров заявил о начале атаки на позиции украинских военных в районе Камышевахи

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Бойцы чеченских подразделений начали атаку укреплений украинских военных в районе населенного пункта Камышевахи Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что штурм Камышевахи сопряжен с некоторым риском для мирного населения. Глава российского региона пояснил, что украинские военные используют мирных жителей в качестве живого щита. По его словам, огневые точки выбраны в школе и в частных секторах. Также Кадыров обратил внимание на «обширную лесополосу за населенным пунктом, где расположены артиллерийские установки противника».

В то же время глава Чечни выразил уверенность, что «поставленные задачи будут выполнены оперативно и четко».

Ранее Рамзан Кадыров оценил сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали». Он заявил, что у сдавшихся в плен украинских бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе нет духа и идеи.

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Марина Совина
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