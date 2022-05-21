Кадыров оценил сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали»

Глава Чечни Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали» нет духа и идеи

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен украинских бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе нет духа и идеи. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я очень много думал, почему столько одиозных шайтанов сбежали от наших бойцов. Мы практически загнали их в "Азовсталь". Почему они столько там находились, если они сдадутся? Почему они не погибли?», — оценил глава Чечни.

Кадыров рассказал, что погибло и получило ранения много обманутой украинскими бойцами молодежи, а они, «не стесняясь, сложили и сдались».

«У них нет духа, нет идеи, поэтому они и сдались», — сказал Кадыров, добавив, что «Россия никогда не позволит, чтобы кто-то выиграл у нее войну, борьбу».

«Мы пойдем на все, чтобы сделать то, что объявил президент [России Владимир Путин]», — заключил глава Чечни.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его данным, подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.