Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров оценил сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали»

Глава Чечни Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали» нет духа и идеи

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у сдавшихся в плен украинских бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе нет духа и идеи. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я очень много думал, почему столько одиозных шайтанов сбежали от наших бойцов. Мы практически загнали их в "Азовсталь". Почему они столько там находились, если они сдадутся? Почему они не погибли?», — оценил глава Чечни.

Кадыров рассказал, что погибло и получило ранения много обманутой украинскими бойцами молодежи, а они, «не стесняясь, сложили и сдались».

«У них нет духа, нет идеи, поэтому они и сдались», — сказал Кадыров, добавив, что «Россия никогда не позволит, чтобы кто-то выиграл у нее войну, борьбу».

«Мы пойдем на все, чтобы сделать то, что объявил президент [России Владимир Путин]», — заключил глава Чечни.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его данным, подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США
В России напомнили о провокации продовольственного кризиса Западом
Синоптик предупредила россиян об «опасном солнце»
Московский священник призвал россиян отказываться от диет
Три человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию
Госдеп прокомментировал позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Эрдогана призвали разрешить противоречия с Финляндией и Швецией до саммита НАТО
Кадыров оценил сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали»
Роспотребнадзор раскрыл план действий при угрозе распространения оспы обезьян
Страны НАТО захотели вооружить Молдавию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.