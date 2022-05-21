Сдавшийся в плен командир бригады ВСУ рассказал об иностранцах на «Азовстали»

Сдавшийся в плен командир бригады ВСУ Волынский рассказал об иностранцах на «Азовстали»

Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский, который сдался в плен с мариупольского комбината «Азовсталь», рассказал, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видеозапись с Волынским после того, как он сдался в плен. На вопрос о наличии иностранцев на территории завода он ответил утвердительно. По его словам, «в составе подразделений вооруженных сил Украины есть иностранцы».

На вопрос, были ли среди них высокопоставленные лица и кураторы, он ответил, что ему об этом не известно. «Я никаких кураторов не знаю, иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции», — заключил Волынский.

20 мая Волынский с позывным Волына покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. «Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», — сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.