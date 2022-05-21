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Названы продукты для защиты от радиации

Доктор Абизов призвал есть продукты с красным виноградом и йодом для защиты от радиации

Фото: Pixabay

Доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов рассказал, какие продукты стоит употреблять людям, живущим в зонах с повышенным уровнем радиационного слоя. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru

Абизов призвал есть продукты из красных сортов винограда, а также пищу с содержанием йода. Первые позволяют вывести из организма радионуклиды, а вторая участвует в защите щитовидной железы от радиации.

«Антиоксиданты, различные продукты из красных сортов винограда, то есть полусладкие вина, кагор — являются народным способом выведения радионуклидов. В советское время на атомных подводных лодках соблюдалось правило выдавать морякам красное вино и шоколад», — объяснил специалист.

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По словам доцента, более высокой биодоступностью обладают йодсодержащие, йодокомулирующие растительные и животные продукты. Среди них водоросли, люминария сахарная (морская капуста), черная смородина и рыба с Саргассового моря, например, угри.

Кроме того, для защиты от радиации будет эффективен и растворимый йод. Абизов заявил, что усвояемость жидкого йода составляет 50 процентов.

«Можно делать йодную сетку, чтобы шло всасывание через кожу, вдыхать пары, добавлять капли в питьевую воду. Это все оправдано и описано в методичках 50-60 годов 20 века по правилам поведения людей в условиях ядерных атак. Что касается йодной сетки, накожное нанесение в виде полос является самым оптимальным вариантом», — заключил доктор.

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Марина Совина
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