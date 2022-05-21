Стало известно о дефиците оружия и бронежилетов у наемников на Украине

Британский наемник Робинсон заявил о дефиците оружия и бронежилетов на Украине

Британский наемник Мэттью Робинсон рассказал, что иностранцы на Украине сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи. Его слова приводит Irish Times.

По данным издания, многие люди приехали на Украину с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы. Однако ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей все равно отправляли на фронт, уточнил Робинсон. Многим военнослужащим и наемникам до сих пор приходится самим покупать большую часть своего снаряжения, добавил он.

«Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема», — подчеркнул Робинсон.

Ранее Следственному комитету (СК) России удалось установить, что попавший в плен к российским военным в ходе спецоперации британский наемник Шон Пиннер, утверждавший, что его задачей было обучение солдат ВСУ, а также готовка еды для себя и сослуживцев, является снайпером.