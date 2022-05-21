В России рассказали о нарушениях в школьных столовых

«Известия»: около 200 жалоб о нарушении СанПиНа в школьных столовых поступило в 2022 году

Около 200 резонансных жалоб о нарушении санитарно-эпидемиологических мер поступило в этом учебном году на горячую линию контроля качества питания в школах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Бюро расследований ОНФ.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в 2022 году в школьных столовых зафиксировали случаи занижения массы порций, калорийности, включения в блюда колбасных изделий. Всего по фактам нарушений было изъято более 20 тонн продуктов.

Как рассказал директор Отраслевого союза развития социального питания, член рабочей группы Госсовета по вопросам питания школьников Владимир Чернигов, полностью исключить нарушения СанПиН в школах невозможно. «Пока будет организация питания, будут происходить, как мы говорим, пищевые инциденты», — сказал он, добавив, что необходимо оценивать ситуацию исходя из случаев на тысячу учеников.

Ранее в школе Ленинск-Кузнецкого в Кемеровской области дети получили компот с червями. После инцидента городская администрация усилила контроль за качеством блюд в школьной столовой и сообщила, что напитки на основе сухофруктов повара процеживают.