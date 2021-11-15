В российской школе дети получили компот с червями

В школе Ленинск-Кузнецкого детям налили компот с червями

В столовой одной из российских школ детям налили компот, в котором плавали черви. Ученики опубликовали фотографии в социальных сетях, пишет журнал Сибдепо.

Инцидент произошел в школе №8 города Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни ужаснулись снимку, а другие не увидели в присутствии насекомого в компоте никакой катастрофы.

По данным журнала, городская администрация сообщила, что усилила контроль за качеством блюд в школьной столовой.

«По сообщению руководства образовательной организации в школе ведется строжайший контроль над качеством питания детей. Напитки на основе сухофруктов процеживают», — говорится в сообщении.

Ранее в школе Красноярска дети отравились после посещения столовой. У шестерых учеников диагностировали острую кишечную инфекцию. Детей госпитализировали.