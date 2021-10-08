Российские дети попали в больницу после посещения школьной столовой

В Красноярске школьники попали в больницу с острой кишечной инфекцией после столовой

В одной из школ Красноярска дети отравились после посещения столовой и попали в больницу. Об этом пишет Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, российских школьников госпитализировали. У шести была диагностирована «острая кишечная инфекция». Все школьники были из разных классов. Сейчас их состояние удовлетворительное.

«Управлением проведен отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в столовой учреждения. Также проводится лабораторное обследование работников пищеблока», — сообщили в Роспотребнадзоре, добавив, что санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле Управления.

В сентябре после похода в один из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога у шестерых несовершеннолетних ухудшилось самочувствие Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.