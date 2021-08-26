Десять российских детей надышались пороховыми газами от салютов

В подмосковном доме отдыха десять детей надышались пороховыми газами от фейерверков

В доме отдыха в Подмосковье десять российских детей надышались пороховыми газами при запуске фейерверков. В областном главке следственного комитета (СК РФ) начали проверку, об этом сообщила помощник руководителя ведомства Анна Тертичная, передает РИА Новости.

По ее словам, дети прибыли в дом отдыха в Истринском городском округе на сборы школы танцев. Пороховыми газами от салютов надышались несовершеннолетние в возрасте от 8 до 16 лет.

Как отметила Тертичная, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Следствие выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее семеро детей отравились в парк-отеле «Ершово», который находится в подмосковном Одинцово. Шестеро из них госпитализировали для обследования. Пострадавшие были на спортивных сборах.