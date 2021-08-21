Семеро детей отравились в подмосковном парк-отеле

В парк-отеле «Ершово», находящемся в подмосковном Одинцово, произошло массовое отравление детей, передает РИА Новости.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, пострадавшие уехали домой с родителями. «Нам удалось договориться о том, что всех пострадавших спортсменов направят на обследование в одну больницу для удобства, чтобы тренер их могла сопровождать», — объяснила омбудсмен.

Также она отметила, что остальным спортсменам пришлось покинуть пансионат в связи с закрытием столовой.

В министерстве здравоохранения Подмосковья в свою очередь сообщили, что за медицинской помощью обратились семеро детей, шесть из которых госпитализировали для обследования. Они в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае дети, ехавшие на поезде Мурманск — Адлер, пожаловались на отравление. Более 80 человек госпитализировали с признаками кишечной инфекции в больницы Туапсе, Апшеронска и Белореченска. После отравления детей директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда задержали.