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В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся детей в поезде Мурманск — Адлер

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Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Дети, госпитализированные после отравления в поезде МурманскАдлер, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

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«На сегодняшний день в медицинских организациях Краснодарского края остается 51 ребенок, госпитализированный ранее с поезда сообщением Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции. Состояние детей удовлетворительное, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.

Также в Минздраве добавили, что детям оказывается вся необходимая медпомощь. Причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае дети, ехавшие на поезде Мурманск — Адлер, пожаловались на отравление. Известно, что 87 человек госпитализировали с признаками кишечной инфекции в больницы Туапсе, Апшеронска и Белореченска. После отравления детей директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда задержали.

По предварительным данным, они отравились после ужина в вагоне-ресторане. Позже дети рассказали, что в дороге их кормили рисовой кашей с насекомыми.

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