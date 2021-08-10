Задержан директор вагона-ресторана поезда после отравления детей на Кубани

На Кубани директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали после массового отравления детей. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, повар и официант знали, что у детей инфекция, но не поставили в известность своего работодателя, что привело к распространению заболевания среди детей. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила соблюдение санитарных норм и не организовала медицинское обследование сотрудников.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), и части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).