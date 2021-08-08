Минздрав взял на контроль ситуацию с отравлением детей в поезде Мурманск — Адлер

Министерство здравоохранения РФ взяло на контроль оказание медицинской помощи детям, отравившимся 6 августа в поезде Мурманск — Адлер, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что помощь оказывают 87 детям, госпитализированным с признаками кишечной инфекции. Из них 67 находятся в больнице Туапсе, 12 — в Апшеронске и еще восемь человек в Белореченской районной больнице.

По данным Минздрваа, состояние детей удовлетворительное и стабильное, им оказывают всю необходимую медпомощь.

7 августа в Краснодарском крае с поезда Мурманск — Адлер госпитализировали 19 детей и двоих сопровождающих с кишечной инфекцией. Позднее число детей, отправленных в больницы, возросло. Предположительно, дети, ехавшие группами на отдых в лагерь, отравились вечером 6 августа после ужина в вагоне-ресторане. После проверки там нашли просроченные продукты.

