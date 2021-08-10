Отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей кормили рисовой кашей с насекомыми

Дети, отравившиеся в поезде Мурманск — Адлер по пути в летний лагерь, рассказали, что в дороге их кормили рисовой кашей с насекомыми. Об этом рассказала мать одной из пострадавших девочек. Ее слова приводит телеканал НТВ.

Анжелика Чумак отметила, что телефонный звонок от дочери застал ее во время ужина дома, но когда ребенок сказал, чем кормили в поезде, она сама потеряла аппетит.

«Вечером после ужина они поели, и она мне звонит и говорит, что нас кормили такой ужасной едой — рисовая каша, мы ее начали есть, а там насекомые. Я говорю, какие? А она — букашки и мухи», — поделилась женщина.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали после массового отравления детей.

6 августа в Краснодарском крае дети, ехавшие на поезде Мурманск — Адлер, пожаловались на отравление. Известно, что 87 человек госпитализировали с признаками кишечной инфекции в больницы Туапсе, Апшеронска и Белореченска.

По предварительным данным, они отравились после ужина в вагоне-ресторане. В результате проверки там нашли просроченные продукты.