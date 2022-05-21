Эксперт оценил перспективы военного конфликта НАТО против России

Генерал-лейтенант Жданов заявил об опасном приближении НАТО к «красной линии»

Президент Всероссийской полицейской ассоциации, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, генерал-лейтенант Юрий Жданов оценил перспективы военного конфликта НАТО против России. Его слова приводит «Московский Комсомолец».

Эксперт подчеркнул, что Североатлантический альянс опасно приблизился к «красной линии», за которой уже идет не холодная война, а вполне горячий конфликт. «Это приближение видно не только в боевую оптику, но и невооруженным глазом. И не только мне. Североатлантический альянс отказался от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года», — заявил он.

Также, по словам Жданова, настораживает назначение нового командующего Объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи. Эксперт уточнил, что главнокомандующий имеет огромный боевой опыт и говорит по-русски. «Свою деятельность он выстраивает на основе "Базовой концепции боевых действий НАТО: в перспективе — меняющийся характер войны" (...) Каволи считает, что НАТО сталкивается с постоянно меняющейся, глобальной и сложной обстановкой, и чем дальше, тем больше неопределенности», — добавил генерал-лейтенант. Он подчеркнул, что сейчас границы между миром и конфликтом становятся размытыми.

В начале мая глава минобороны США Ллойд Остин сообщил, что американский генерал Кристофер Каволи назначен новым командующим силами НАТО в Европе. Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке. Он заменит Тода Уолтерса, который отслужил на этом посту три года. Назначение Каволи на должность было подписано президентом США Джо Байденом с санкции НАТО.