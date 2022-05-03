Новым командующим силами НАТО в Европе стал генерал с научной степенью по России

Изучавший Россию генерал Каволи стал новым командующим силами НАТО в Европе

Американский генерал Кристофер Каволи назначен новым командующим силами НАТО в Европе. Об этом сообщил глава минобороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке. Он заменит Тода Уолтерса, который отслужил на этом посту три года. Назначение Каволи на должность было подписано президентом США Джо Байденом с санкции НАТО.

Генерал изучал Россию, он имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета. Каволи свободно владеет русским, итальянским и французским языками.

19 апреля представитель США в Эстонии Брайан Рорафф рассказал, что в Вашингтоне допустили возможность увеличения численности постоянного военного контингента США в Европе из-за ситуации на Украине. «Несколько наших официальных лиц заявили, что баланс сил безопасности в ЕС должен измениться. (...) Численность войск Соединенных Штатов в Европе возросла с 80 до 120 тысяч человек, и мы не исключаем развертывания дополнительных войск. США в настоящее время обсуждают с союзниками в Брюсселе, как укрепить европейскую безопасность, будь то на ротационной или постоянной основе», — сказал он.