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США рассмотрят размещение войск в Европе на постоянной основе

Представитель США в Эстонии допустил увеличение американского военного контингента в ЕС

Фото: Sam Wolfe / Reuters

В Вашингтоне допустили возможность увеличения численности постоянного военного контингента США в Европе из-за ситуации на Украине, заявил представитель США в Эстонии Брайан Рорафф в интервью газете Postimees.

«Несколько наших официальных лиц заявили, что баланс сил безопасности в ЕС должен измениться. (...) Численность войск Соединенных Штатов в Европе возросла с 80 до 120 тысяч человек, и мы не исключаем развертывания дополнительных войск. США в настоящее время обсуждают с союзниками в Брюсселе, как укрепить европейскую безопасность, будь то на ротационной или постоянной основе», — сказал представитель.

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Рорафф отметил, что западные страны уже рассмотрели возможные меры по усилению безопасности в Европе и приняли решение разместить четыре новые боевые группы на юго-западной границе альянса НАТО: в Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Еще четыре группировки войск будут развернуты в Польше и странах Прибалтики. «Мир уже не тот после 24 февраля, и НАТО пытается ответить на растущую угрозу своему восточному крылу», — отметил он.

Однако представитель признал, что на данный момент непосредственной угрозы для стран Прибалтики со стороны России «практически не существует».

С подобными заявлениями в марте этого года выступал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он не исключил, что ради обеспечения безопасности некоторые европейские страны могут выразить желание, чтобы на их территориях находилось большее число войск США.

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Дмитрий Сотак
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