Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США задумались об увеличении числа своих военных в Европе на постоянной основе

Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что США могут увеличить численность войск в Европе

Фото: Sam Wolfe

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что США задумались об увеличении в будущем своего военного контингента в Европе на постоянной основе. По его мнению, большее число американских солдат необходимо для обеспечения безопасности в связи с кризисной ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель американского оборонного ведомства заявил, что, по мнению Вашингтона, «Европа больше не будет прежней». Он не исключил, что некоторые европейские страны могут выразить желание, чтобы на их территориях находилось большее число войск США.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины. При этом она отметила, что Штаты находятся в постоянном контакте с Киевом и прорабатывают данный вопрос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дмитрий Медведев назвал способ оставить Европу без газа
США прокомментировали возможную помощь Китая России
Минздрав заявил о готовности закупать лекарства при их дефиците
США задумались об увеличении числа своих военных в Европе на постоянной основе
Следственный комитет России проверит украинские учебники истории
США запретили обслуживать еще 73 используемых в России самолета
США вывели корабли из Черного моря
Абхазия оценила возможность вхождения в состав России
Раскрыты сроки проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России
США отказались дать Украине гарантии безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.