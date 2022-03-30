США задумались об увеличении числа своих военных в Европе на постоянной основе

Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что США могут увеличить численность войск в Европе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что США задумались об увеличении в будущем своего военного контингента в Европе на постоянной основе. По его мнению, большее число американских солдат необходимо для обеспечения безопасности в связи с кризисной ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель американского оборонного ведомства заявил, что, по мнению Вашингтона, «Европа больше не будет прежней». Он не исключил, что некоторые европейские страны могут выразить желание, чтобы на их территориях находилось большее число войск США.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины. При этом она отметила, что Штаты находятся в постоянном контакте с Киевом и прорабатывают данный вопрос.