США отказались дать Украине гарантии безопасности

В Белом доме заявили, что не готовы дать гарантии безопасности Украине

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отказалась дать однозначный ответ о предоставлении США Украине гарантий безопасности, поскольку Вашингтон пока не готов говорить о конкретных шагах в этом вопросе, сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины», — заявила представитель Белого дома.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна готова обеспечить гарантии безопасности Украине. Она отметила, что итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле не нужно интерпретировать как то, что страны вскоре достигнут прорыва в переговорах, отметив, что Россия понимает гарантии и нейтралитет иным образом, чем Запад.