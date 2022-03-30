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США отказались дать Украине гарантии безопасности

В Белом доме заявили, что не готовы дать гарантии безопасности Украине

Фото: Pixabay

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отказалась дать однозначный ответ о предоставлении США Украине гарантий безопасности, поскольку Вашингтон пока не готов говорить о конкретных шагах в этом вопросе, сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины», — заявила представитель Белого дома.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна готова обеспечить гарантии безопасности Украине. Она отметила, что итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле не нужно интерпретировать как то, что страны вскоре достигнут прорыва в переговорах, отметив, что Россия понимает гарантии и нейтралитет иным образом, чем Запад.

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Марина Совина
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