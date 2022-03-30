Германия заявила о готовности дать гарантии безопасности Украине

Глава МИД Германии Бербок заявила, что ФРГ готова обеспечить гарантии безопасности Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова обеспечить гарантии безопасности Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если требуются гарантии, то Германия будет в этом участвовать и даст гарантии», — сказала министр ФРГ, добавив, что страна на «100 процентов солидарна с Украиной».

Бербок отметила, что итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле не нужно интерпретировать как то, что страны вскоре достигнут прорыва в переговорах, отметив, что Россия понимает гарантии и нейтралитет иным образом, чем Запад.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности для Украины. По словам немецкого политика, канцлер ФРГ Олаф Шольц уже обсуждал вопрос гарантий безопасности на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.