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Германия заявила о готовности стать страной-гарантом безопасности для Украины

В кабмине ФРГ заявили о готовности Германии стать гарантом безопасности для Украины
Штеффен Хебештрайт

Штеффен Хебештрайт. Фото: Steffi Loos / Reuters

Германия готова выступить гарантом безопасности для Украины. Об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

По словам немецкого политика, канцлер ФРГ Олаф Шольц уже обсуждал вопрос гарантий безопасности на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Канцлер [ФРГ Олаф Шольц] сигнализировал [в переговорах] общую готовность. <...> Германия готова действовать как гарант безопасности», — сказал Хебештрайт.

Он также отметил, что Берлин временно воздержится от оценки прошедших в Стамбуле переговоров России с Украиной. «Нужно проявлять сдержанность», — пояснил представитель кабмина ФРГ, подчеркнув, что российская и украинская стороны еще продолжают переговоры и вырабатывают договоренности.

29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Уточняется, что она прошла без рукопожатий.

Позднее Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву и существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлении. По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

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Варвара Кошечкина
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