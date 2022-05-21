Украина потребовала от G7 ввести полное нефтегазовое эмбарго против России

Министр финансов Украины Марченко призвал ввести полное нефтегазовое эмбарго против России

Министр финансов Украины Сергей Марченко потребовал от государств G7 ввести полное нефтегазовое эмбарго против России в связи с проведением специальной военной операции, передает ТАСС.

По словам политика, в том случае, если страны Группы семи продолжат заниматься импортом российских энергоресурсов, Москва будет использовать полученные средства, усиливая агрессию в отношении Киева. Кроме того, он поблагодарил Токио за стремление остановить поставки российской нефти, и выразил надежду на дальнейшее усиление антироссийских ограничений. Помимо этого он призвал Японию воспользоваться ранее замороженными активами Центробанка России.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что страны Запада оставляют за скобками то, что они сами спровоцировали мировой продовольственный кризис. Полянский обратил внимание на то, что еще до февраля этого года ситуация на продовольственных рынках была крайне тревожная. По его словам, об этом всех предупреждали еще до того, как появились какие-то признаки.