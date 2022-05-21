В России напомнили о провокации продовольственного кризиса Западом

Зампостпреда РФ в ООН Полянский: Запад сам спровоцировал мировой продовольственный кризис

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что страны Запада оставляют за скобками то, что они сами спровоцировали мировой продовольственный кризис. Его слова в эфире телеканала «Россия 1» приводит ТАСС.

Полянский обратил внимание на то, что еще до февраля этого года ситуация на продовольственных рынках была крайне тревожная. По его словам, об этом всех предупреждали еще до того, как появились какие-то признаки. «И, конечно, сейчас сваливать все на Россию, это, наверное, удобно для американцев, это удобно для европейцев, но это абсолютно противоречит и здравому смыслу», — отметил он.

По словам заместителя постпреда, сейчас ООН придерживается позиции, что для избежания мирового продовольственного кризиса необходимы две вещи: поставки сельхозпродукции из Украины, и поставки удобрений из России и Белоруссии, а также сельхозпродукции. При этом он отметил, что страны Запада «оставляют за скобками, что из России тоже может поставляться продовольствие».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Он объяснил, что «эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки продуктов питания украинского производства, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией».