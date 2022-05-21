Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России напомнили о провокации продовольственного кризиса Западом

Зампостпреда РФ в ООН Полянский: Запад сам спровоцировал мировой продовольственный кризис
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский . Фото: Denis Balibouse / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что страны Запада оставляют за скобками то, что они сами спровоцировали мировой продовольственный кризис. Его слова в эфире телеканала «Россия 1» приводит ТАСС.

Полянский обратил внимание на то, что еще до февраля этого года ситуация на продовольственных рынках была крайне тревожная. По его словам, об этом всех предупреждали еще до того, как появились какие-то признаки. «И, конечно, сейчас сваливать все на Россию, это, наверное, удобно для американцев, это удобно для европейцев, но это абсолютно противоречит и здравому смыслу», — отметил он.

По словам заместителя постпреда, сейчас ООН придерживается позиции, что для избежания мирового продовольственного кризиса необходимы две вещи: поставки сельхозпродукции из Украины, и поставки удобрений из России и Белоруссии, а также сельхозпродукции. При этом он отметил, что страны Запада «оставляют за скобками, что из России тоже может поставляться продовольствие».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Он объяснил, что «эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки продуктов питания украинского производства, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США
В России напомнили о провокации продовольственного кризиса Западом
Синоптик предупредила россиян об «опасном солнце»
Московский священник призвал россиян отказываться от диет
Три человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию
Госдеп прокомментировал позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Эрдогана призвали разрешить противоречия с Финляндией и Швецией до саммита НАТО
Кадыров оценил сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали»
Роспотребнадзор раскрыл план действий при угрозе распространения оспы обезьян
Страны НАТО захотели вооружить Молдавию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.