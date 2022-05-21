Эрдогана призвали разрешить противоречия с Финляндией и Швецией до саммита НАТО

Премьер Британии Джонсон призвал Эрдогана разрешить противоречия с Финляндией и Швецией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом разрешить имеющиеся у него противоречия с Финляндией и Швецией до начала саммита НАТО, который должен пройти в июне, сообщает ТАСС.

«Он призвал президента Эрдогана работать вместе со шведскими, финскими и натовскими партнерами, чтобы разрешить любые обеспокоенности перед саммитом в следующем месяце в Мадриде, и сказал, что Великобритания готова оказать поддержку», — сказано в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

Помимо этого британский премьер подчеркнул, что Россия представляет угрозу для стран Евросоюза, в связи с чем отметил необходимость дополнить альянс такими ценными странами, как Финляндия и Швеция.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что страны НАТО захотели вооружить Молдавию для того, чтобы та могла защититься в случае возможного вторжения России. По ее словам, в настоящее время обсуждается возможность поставок оружия.