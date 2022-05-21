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Страны НАТО захотели вооружить Молдавию

Глава МИД Великобритании Трасс заявила, что Молдавию вооружат по стандартам НАТО
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью The Telegraph рассказала, что страны НАТО захотели вооружить Молдавию для того, чтобы та могла защититься в случае возможного вторжения России. По ее словам, в настоящее время обсуждается возможность поставок оружия.

«Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведем с нашими союзниками», — заявила британский министр иностранных дел.

Она отметила, что оборона не только Украины, но и Молдавии должна соответствовать стандартам альянса, чтобы страна могла отразить вероятные нападения. В том случае, если обсуждаемый план все-таки будет принят, Кишинев получит современное вооружение на замену устаревшей советской технике, а солдат научат им пользоваться.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что у западных границ республики зафиксировано наращивание контингента НАТО. По его словам, республика принимает меры по подготовке к защите собственного суверенитета и безопасности.

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Марина Совина
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