В Белоруссии зафиксировали наращивание контингента НАТО у западных границ

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что НАТО наращивает контингент у границ республики

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что у западных границ республики зафиксировано наращивание контингента НАТО. Его цитирует БЕЛТА.

«В Польше, странах Балтии, в первую очередь в Литве, проводятся масштабные военные учения. Там размещается не просто какой-то национальный контингент НАТО, туда перебрасывается американский воинский контингент», — отметил премьер.

По его словам, республика принимает меры по подготовке к защите собственного суверенитета и безопасности. При этом, подчеркнул Головченко, Белоруссия исключает агрессию со своей стороны в чей-либо адрес.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил блок НАТО в «наращивании мускулов» и затягивании в свой состав ранее нейтральных Швеции и Финляндии.

Также, по мнению главы государства, Запад хочет максимально продлить вооруженный конфликт на территории Украины, для чего поставляет туда оружие. «Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину», — отметил он.