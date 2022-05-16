Лукашенко обвинил НАТО в наращивании мускулов

Лукашенко заявил, что НАТО агрессивно наращивает мускулы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил блок НАТО в наращивании мускулов. Фрагмент его выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве опубликовали в Telegram-канале БЕЛТА.

«НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети вчерашних нейтральных Финляндию и Швецию, действует по принципу "кто не с нами, тот против нас", лицемерно продолжая декларировать свою оборонительную направленность», — заявил Лукашенко.

Он также утверждает, что Запад хочет максимально продлить вооруженный конфликт на территории Украины, для чего поставляет туда оружие. «Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину», — отметил белорусский лидер.

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО после начала российской спецоперации на территории Украины. Они могут подать заявки 17 и 18 мая. Финский президент Саули Ниинисте в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о намерении Хельсинки войти в Североатлантический альянс.