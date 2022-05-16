Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко обвинил НАТО в наращивании мускулов

Лукашенко заявил, что НАТО агрессивно наращивает мускулы

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил блок НАТО в наращивании мускулов. Фрагмент его выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве опубликовали в Telegram-канале БЕЛТА.

«НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети вчерашних нейтральных Финляндию и Швецию, действует по принципу "кто не с нами, тот против нас", лицемерно продолжая декларировать свою оборонительную направленность», — заявил Лукашенко.

Он также утверждает, что Запад хочет максимально продлить вооруженный конфликт на территории Украины, для чего поставляет туда оружие. «Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину», — отметил белорусский лидер.

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО после начала российской спецоперации на территории Украины. Они могут подать заявки 17 и 18 мая. Финский президент Саули Ниинисте в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о намерении Хельсинки войти в Североатлантический альянс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» покинет Россию после 30 лет работы
«Русские хакеры» объявили кибервойну странам Запада
Помощник Кадырова поблагодарил западные страны за поставленное Украине оружие
Полутораметровый кусок арматуры удалили из шеи жителя Подмосковья
Возлюбленный Меган Фокс показал маникюр за два миллиона рублей
Создатель АЗЛК-2141 описал свое видение нового «Москвича»
Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в ЛНР
Активисты Greenpeace заблокировали заход танкера с российской нефтью в Британию
В ДНР начали переговоры с украинскими военными с «Азовстали»
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.