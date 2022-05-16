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Лукашенко обвинил Запад в желании продлить конфликт на Украине

Президент Лукашенко обвинил Запад в желании продлить конфликт на Украине

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны Запада в желании максимально продлить военный конфликт на Украине, поставляя в страну оружие. Его цитирует Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По словам главы государства, пока что Запад лишь хочет продлить противостояние, накачивая страну оружием. «Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину», — добавил он.

Ранее Лукашенко назвал «затянувшейся» российскую спецоперацию на Украине. Он отметил, что «не настолько погружен в проблему», чтобы говорить, идет ли она по плану.

16 мая президент Белоруссии направился в Москву для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В российской столице у него также запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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Алевтина Запольская
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