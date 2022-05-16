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Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию для участия в саммите ОДКБ

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, где он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. В Москве Лукашенко примет участие в саммите глав стран ОДКБ, который состоится в Кремле. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания договора и 20-летию создания организации, отмечают в агентстве.

Ранее сообщалось, что в российской столице Лукашенко также проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Одной из центральных тем общения двух президентов станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что, по его прогнозам, ОДКБ будет расширяться и через несколько лет в нее войдут «десятки стран». Он считает, что, в условиях нестабильной ситуации в мире, ОДКБ успела продемонстрировать «боеготовность и миролюбие».

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Алевтина Запольская
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