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Лукашенко приедет в Москву и проведет двусторонние переговоры с Путиным

Президент России Путин проведет в Москве переговоры с белорусским лидером Лукашенко

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву, где проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу лидера бывшей советской республики.

Отмечается, что одной из центральных тем общения двух президентов станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

Также сообщается, что Лукашенко планирует принять участие во встрече лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдет в Москве 16 мая и приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что, помимо юбилейной тематики, лидеры стран ОДКБ собираются обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей международной обстановки, а также обсудят меры совместного реагирования на появляющиеся вызовы и угрозы.

Ранее в мае Александр Лукашенко предсказал начало боевых действий на западе Украины. По его словам, отдельные польские политики уже «точат сабли» и видят регион в составе своей страны, поэтому в далекой перспективе Москве, Киеву и Минску, возможно, придется вести боевые действия за эти земли.

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Игорь Дмитров
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