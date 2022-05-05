Президент Белоруссии Лукашенко назвал спецоперацию России на Украине затянувшейся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

«Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она (спецоперация России на Украине — прим. «Ленты.ру») по плану, как говорят русские, или как я ощущаю. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я полагаю, что операция затянулась», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев, по его мнению, не заинтересован в переговорах с Москвой. Президент Белоруссии считает, что киевские власти «провоцируют Россию». При этом он подчеркнул, что Минск выступает за мир.

Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля, о ней объявил президент Владимир Путин. Ее целями он назвал демилитаризацию и денацификацию республики, а также защиту жителей Донбасса. Вскоре стороны начали вести переговоры, последние состоялись 29 марта в Стамбуле.

